Falknerei in Plauen startet in die neue Saison

Greifvögel wie Adler, Falken und Eulen werden nun wieder im freien Flug gezeigt.

Die neue Freiflugsaison beginnt in der Plauener Falknerei Herrmann am Dienstag, 25. März. Falkner Hans-Peter Herrmann lässt wieder unter anderem Adler, Falken und Eulen während der Vorführungen frei aufsteigen, wie er auf seiner Homepage veröffentlichte. Die Vögel können die Saison über ihre Flugkünste am Himmel demonstrieren. Besonders...