Regionale Nachrichten und News
  • Fast wie „Elefant, Tiger und Co“: Filmemacher dreht Reportageserie über Plauener Falknerei

Sakerfalke Fritz und Steffen Hegner, Produzent der Dokumentation.
Bild: Ellen Liebner
Sakerfalke Fritz und Steffen Hegner, Produzent der Dokumentation.
Sakerfalke Fritz und Steffen Hegner, Produzent der Dokumentation. Bild: Ellen Liebner
Eulen, Falken und Adler sind die Stars einer neuen Doku-Serie, die schon im November veröffentlicht wird. Wer dahinter steckt, worauf sich Zuschauer freuen dürfen und wo man die Premiere erleben kann.

Fans der Plauener Falknerei Herrmann dürfen gespannt sein: Bald dreht sich eine ganze Serie um die Vogelschar und ihre Betreuer aus dem Vogtland. Sie heißt „#flugmodus – Die Serie aus der Falknerei Herrmann“. Am 7. November, 16.30 Uhr, findet die Premiere der ersten Staffel im Vogtlandtheater statt.
