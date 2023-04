Festival soll am 1. Mai ein buntes Plauen präsentieren

Ein "Sammelsurium" erwartet Plauen am 1. Mai. Diesen Begriff verwendet Doritta Kolb-Unglaub vom Colorido-Verein mit Blick auf den Tag der Arbeit - und sie meint das absolut positiv. Denn mit dem "Don't be silent"-Festival (deutsch: "Schweige nicht") samt an die kriegsgebeutelten Ukrainer gerichteten Zusatz "ungebrochen solidarisch", will der für...