Feuer in Hofer Gefängnis: Polizei spricht von Brandstiftung

In der neuen Einrichtung für Abschiebehaft hat es gebrannt. Die Kripo ermittelt gegen zwei Männer.

In der neuen Einrichtung für Abschiebehaft am Frankenbergweg in Hof hat es am Dienstagabend gebrannt. Darüber informierte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberfranken. Demnach sei es in zwei Zellen zu jeweils starken Rauchentwicklungen nach Bränden gekommen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen. Die...