Feuer zerstört Wohn-Traum einer jungen Familie im Vogtland: „Das Haus brannte lichterloh“

Plauen
Stundenlang kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen – doch die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Menschen aus dem Ort haben jetzt eine Spendenaktion für die betroffene Familie gestartet.
Es ist der Traum vieler junger Familien. Ein Häuschen im Grünen. Ein Garten für die Kinder. Frische Luft, Natur. Auch eine junge Familie aus dem Vogtland wollte sich diesen Traum erfüllen und in ein Eigenheim nach Gutenfürst ziehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.