Feuerwehreinsatz im Vogtland: Bungalow brennt

Eine Hütte im Wald stand am Sonntagnachmittag in Ruppertsgrün in der Gemeinde Pöhl in Flammen.

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Sonntagnachmittag in Ruppertsgrün in der Gemeinde Pöhl. In einem Waldstück an der dortigen Bahnhofstraße stand ein leerstehender Bungalow in Flammen. Darüber informierte Polizeisprecherin Christina Friedrich am Montagmorgen. Um 16.12 Uhr am Sonntag wurde der Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr Pöhl eilte zum...