Feuerwehren aus Ost und West trainieren im Vogtland: Bernsgrün zum dritten Mal Gastgeber für Atemschutztage

Plauen
Löscheinsätze unter Atemschutz müssen regelmäßig trainiert werden. Mit einer Schilderung hinterließ ein Feuerwehrmann in Bernsgrün bei seinen Kameraden Eindruck.
Auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Bernsgrün haben die 3. Vogtländischen Atemschutztage stattgefunden. Feuerwehren aus Thüringen und Sachsen sowie aus fünf weiteren Bundesländern nahmen teil. Kreisausbilder Carsten Fröb von der Feuerwehr Zeulenroda-Triebes erwartete „Tage des Miteinanders und Voneinanderlernens“. Teilnehmer...
