Finanzielle Schieflage von Firmen im Vogtlandkreis: Fast 1100 Menschen bangten 2024 um ihre Jobs

Mehr Firmen als im Vorjahr waren 2024 im Vogtland in finanziellen Schwierigkeiten. Um welche Summen es geht.

Mit 260 Insolvenzverfahren liefen im Vogtlandkreis voriges Jahr mehr Verfahren wegen drohender Firmenpleiten als im Jahr zuvor. Das Statistische Landesamt weist im am Montag veröffentlichten Bericht ein Plus von 14 Prozent aus. Fast 1100 Arbeitnehmer bangten um ihren Job, weil Arbeitgeber in finanzielle Schieflage geraten waren. Die...