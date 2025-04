Finanzielle Schieflage: Wie das Orchester des Theaters Plauen-Zwickau Geld einsparen soll

Die Mitglieder der Plauener Stadtratsfraktion Die Linke/Grüne machen sich Gedanken, durch welche Maßnahmen die Zukunft des Theaters gesichert werden kann. Ihr Vorschlag setzt an einem der größten Kostenpunkte an.

Finanznot in der Kulturszene: Weil das Orchester des Theaters Plauen-Zwickau einen Großteil der Personalkosten abbildet, soll es künftig mit anderen Klangkörpern der Region zusammenarbeiten. Das fordert die Plauener Stadtratsfraktion von Linken/Grünen jetzt in einem Schreiben an Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU). Am Donnerstag...