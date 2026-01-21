MENÜ
Das Vereinshaus des SV Leubnitz.
Das Vereinshaus des SV Leubnitz.
Das Vereinshaus des SV Leubnitz.
Das Vereinshaus des SV Leubnitz.
Plauen
Finanzspritze für den Leubnitzer Sportverein
Von Simone Zeh
Der Verein will die Küche im Sportlerheim erneuern. Von der Gemeinde Rosenbach gibt es dafür eine finanzielle Unterstützung.

Der Leubnitzer Sportverein 1898 – breit aufgestellt mit mehreren Fußball-Teams, Keglern, mit Frauensport und Seniorinnengymnastik sowie Kindersport – will in sein Vereinshaus investieren. Es liegt oberhalb des Rosenbacher Ortsteils. Der Verein plant den Umbau der Küche und damit einhergehend die Erneuerung der dortigen Elektroanlagen.
