Finanzspritze für den Leubnitzer Sportverein

Der Verein will die Küche im Sportlerheim erneuern. Von der Gemeinde Rosenbach gibt es dafür eine finanzielle Unterstützung.

Der Leubnitzer Sportverein 1898 – breit aufgestellt mit mehreren Fußball-Teams, Keglern, mit Frauensport und Seniorinnengymnastik sowie Kindersport – will in sein Vereinshaus investieren. Es liegt oberhalb des Rosenbacher Ortsteils. Der Verein plant den Umbau der Küche und damit einhergehend die Erneuerung der dortigen Elektroanlagen.