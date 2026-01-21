Finanzspritze für den Leubnitzer Sportverein

Plauen
Der Verein will die Küche im Sportlerheim erneuern. Von der Gemeinde Rosenbach gibt es dafür eine finanzielle Unterstützung.
Der Leubnitzer Sportverein 1898 – breit aufgestellt mit mehreren Fußball-Teams, Keglern, mit Frauensport und Seniorinnengymnastik sowie Kindersport – will in sein Vereinshaus investieren. Es liegt oberhalb des Rosenbacher Ortsteils. Der Verein plant den Umbau der Küche und damit einhergehend die Erneuerung der dortigen Elektroanlagen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.