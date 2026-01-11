Firma aus Hof übernimmt Reinigungsarbeiten im Landratsamt des Vogtlandkreises

Für das Verwaltungsgebäude an der Plauener Bahnhofstraße 42-48 waren Reinigungsleistungen neu ausgeschrieben. Was dabei herauskam.

Das Landratsamt des Vogtlandkreises hat Reinigungsarbeiten für drei seiner Außenstellen in Plauen neu ausgeschrieben. In insgesamt sechs Losen waren Angebote zur Unterhalts- und Glasreinigung für die nächsten vier Jahre bis Ende 2029 gefragt. Über einen ersten Auftrag zur Reinigung des Gebäudes Bahnhofstraße 42-48 hat jetzt der...