FKK-Aktivistin liebt das Nacktsein an der Pöhl – jetzt ließ sie sich von einem Filmteam begleiten

Die Freikörperkultur hat in Deutschland eine lange Tradition. Doch die Szene kämpft auch mit Vorurteilen. Um damit aufzuräumen, zog eine Zwickauerin jetzt an der Talsperre Pöhl vor einem Kamerateam blank.

Nacktsein in Westsachsen? „Da ist der Strand in Helmsgrün an der Talsperre Pöhl die erste Adresse“, sagt Jeannette Langner. An einem der längsten FKK-Binnenstrände Deutschlands stimme einfach vieles. Klar, fehle es dem Strand an sanitären Anlagen und die Zufahrt sei etwas für Geduldige. Aber das mache der Platz sowie ein gutes... Nacktsein in Westsachsen? „Da ist der Strand in Helmsgrün an der Talsperre Pöhl die erste Adresse“, sagt Jeannette Langner. An einem der längsten FKK-Binnenstrände Deutschlands stimme einfach vieles. Klar, fehle es dem Strand an sanitären Anlagen und die Zufahrt sei etwas für Geduldige. Aber das mache der Platz sowie ein gutes...