Fliegerbombe im Hauptbahnhof Hof entschärft - Bahnverkehr nach Plauen vorerst weiter unterbrochen

Zwischen Plauen und Hof fahren derzeit keine Züge mehr. Der Evakuierungsbereich in der Hofer Innenstadt indes wurde aufgehoben.

Bei Bauarbeiten im Gleisbereich in der Nähe des Hofer Hauptbahnhofs wurde am Sonntag, 22. Juni, eine Fliegerbombe gefunden. Das teilte am späten Nachmittag die Pressestelle der Stadtverwaltung Hof mit. Die Polizei hat bereits die Evakuierung eingeleitet. Der Zugverkehr zwischen Hof und Plauen wurde eingestellt. Um den Fundort wurde ein Radius...