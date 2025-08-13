Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Folter, Morde und Vergnügen“ sind Themen beim After-Work-Donnerstag in Plauen

Lars Buchmann erinnert an Mord und Totschlag im früheren Plauen. Bild: Lars Eckert/Archiv
Lars Buchmann erinnert an Mord und Totschlag im früheren Plauen. Bild: Lars Eckert/Archiv
Plauen
„Folter, Morde und Vergnügen“ sind Themen beim After-Work-Donnerstag in Plauen
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Im Biergarten des Malzhauses erinnert Lars Buchmann am Donnerstag, 14. August, an Schicksale von Plauener Bürgern.

Plauen.

Um „Foltern, Morde und Vergnügen“ geht es in einem Vortrag, den Stadthistoriker Lars Buchmann am Donnerstag, 14. August, bei einer After-Work-Veranstaltung im Biergarten des Plauener Malzhauses hält. Bei freiem Eintritt erfahren die Gäste ab 19 Uhr einiges über Mord und Totschlag in früherer Zeit und Schicksale von Plauener Bürgern. Außerdem erzählt Buchmann, wo das Herz der Stadt angefangen hat zu schlagen und welcher Ort sinnbildlich für die Entwicklung zur Großstadt mit fast 130.000 Menschen steht. Die in diesem Jahr insgesamt zehn After-Work-Donnerstage mit Musik, Kneipenquiz, Vortrag sowie Kabarett gehören zum Plauener Kultursommer, der aus Steuermitteln des Bundes gefördert wird. (mib) www.plauen.de/kultursommer

