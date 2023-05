Fotovoltaikanlage in Pausa geplant

Pausa.

Ein Teilstück des Gewerbegebietes in Pausa verkauft die Kommune an eine Firma. Diese will auf dem rund 3000 Quadratmeter großen Grundstück eine Fotovoltaikanlage bauen. Dem Kaufantrag hat der Stadtrat Pausa-Mühltroff zu seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Das Teilflurstück wird zum aktuellen Bodenrichtwert in Höhe von 16 Euro pro Quadratmeter verkauft. Dies entspricht einem Kaufpreis in Höhe von 48.000 Euro. (sim)