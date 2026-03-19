Freie Schulen Plauen laden zum Info-Tag ein

Plauen
Die Freien Schulen Plauen stellen am 21. März ihre Bildungsvielfalt vor. Vom Erwerb der Fachhochschulreife bis zur Ausbildung als Pflegefachkraft, der Tag bietet viele Einblicke.
Die Freien Schulen Plauen veranstalten am Samstag, 21. März, einen Tag der offenen Tür. Neugierige können sich von 10 bis 13 Uhr in der Kasernenstraße 59 über das Angebot informieren. Die ASG-Anerkannte Schulgesellschaft mbH bietet verschiedene Schularten für Absolventen mit mittlerer Reife und für Jugendliche mit Berufsabschluss an.
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