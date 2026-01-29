MENÜ
Der Möschwitzer Wehrleiter Peter Stier (links), Marcel Männel und Bürgermeister Erik Jung.
Der Möschwitzer Wehrleiter Peter Stier (links), Marcel Männel und Bürgermeister Erik Jung. Bild: C. Bodenschatz
Plauen
Freiwillige Feuerwehr Möschwitz: Das ist das neue Führungsduo
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Peter Stier und Marcel Männel stehen in den kommenden fünf Jahren an der Spitze der kleinsten Ortswehr der Gemeinde Pöhl.

Jetzt ist es offiziell: Der Pöhler Gemeinderat hat das Führungsduo der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Möschwitz im Amt bestätigt. Die Kameraden hatten bereits am 6. Juni 2025 ihre neue Spitze gewählt. Die fiel zugunsten des bisherigen Wehrleiters Peter Stier aus, der gemeinsam mit seinem neuen Stellvertreter Marcel Männel das Amt für die...
Mehr Artikel