Freiwillige Feuerwehr Möschwitz: Das ist das neue Führungsduo

Peter Stier und Marcel Männel stehen in den kommenden fünf Jahren an der Spitze der kleinsten Ortswehr der Gemeinde Pöhl.

Jetzt ist es offiziell: Der Pöhler Gemeinderat hat das Führungsduo der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Möschwitz im Amt bestätigt. Die Kameraden hatten bereits am 6. Juni 2025 ihre neue Spitze gewählt. Die fiel zugunsten des bisherigen Wehrleiters Peter Stier aus, der gemeinsam mit seinem neuen Stellvertreter Marcel Männel das Amt für die...