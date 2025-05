Fremder taucht in Plauen kurz nach Mitternacht auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses auf

Wer war der unbekannte Einbrecher? Ein Bewohner stellte ihn, konnte die Flucht mit ungewöhnlicher Beute aber nicht verhindern.

Ungewöhnlicher Einbruch in der Nacht zum Donnerstag auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses an der Liebknechtstraße in Plauen: Als der fremde Eindringling gegen 0.40 Uhr auftauchte und nach Beute suchte, wurde er von einem Bewohner bemerkt und angesprochen. Der Angesprochene reagierte laut Polizei aggressiv und trat eine Glasscheibe der...