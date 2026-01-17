Friedensaktion Plauen-Vogtland stellt Ursachen für Ukraine-Krieg in Frage

Plauen
Die Friedensaktion Plauen-Vogtland veranstaltet ihren nächsten „Politstammtisch“. Sachlicher Meinungsaustausch ist erwünscht. Ausgangspunkt ist eine zugespitzte Frage.
Die Friedensaktion Plauen-Vogtland lädt zu ihrem ersten „Politstammtisch“ in diesem Jahr ein. Am Mittwoch, 18 Uhr, soll im Quartier 30 an der Plauener Bahnhofstraße zur Frage diskutiert werden: „Liegen die Ursachen für den Krieg in der Ukraine in imperialen Absichten Russlands oder bestimmen eigene Sicherheitsinteressen dessen Handeln?“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.