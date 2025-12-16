Friedenslicht aus Bethlehem wird nach Plauen gebracht

Bei Ankunft am Mittwoch, 17. Dezember, findet eine Andacht statt. Jeder kann etwas weitertragen.

Das Friedenslicht aus der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem wird am Mittwoch, 17. Dezember, gegen 18 Uhr in der St.-Johannis-Kirche in Plauen empfangen. Im Rahmen einer Andacht erhalten Besucher das Licht. Sie sind eingeladen, es in ihre Häuser zu bringen. Das Friedenslicht steht für Hoffnung, Liebe und Frieden und wird weltweit als Symbol...