Frühere Bauhaus-Synagoge in Plauen: Mauerrest gesichert, jetzt steht die Sanierung an

Von der früheren Synagoge in Plauen ist nur eine Mauer erhalten geblieben. Diese drohte einzustürzen. Doch die Gefahr ist gebannt, nun soll der nächste Schritt hin zu einem neuen Gedenkort erfolgen.

Die Sicherung der historischen und unter Denkmalschutz stehenden Synagogenmauer in Plauen ist beendet – und damit ein Stück bewegender Stadtgeschichte gerettet.