Führung durch die Elsteraue in Plauen - Wandel zum Kreativquartier

Plauen
Eine Reise vom 18. in das 21. Jahrhundert ist zu erleben. Und es gibt eine Begegnung mit gelebter Tradition.
Die Tourist-Information in Plauen bietet für Samstag, 9. August, die Führung „Die Elsteraue im Wandel - vom Industrie-Areal zum Kreativquartier“ an. Die Teilnehmer begeben sich auf eine Reise vom 18. in das 21. Jahrhundert und erleben eine Führung durch ein Areal, in dem textiles Handwerk zum Boom der Plauener Spitze führte und heute ein...
