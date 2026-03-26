Historische Plauen-Tour: das Mittelalter mit der „Plauener Hexe“

Zusammen mit Margitta Schier kann am 4. April das alte Plauen entdeckt werden. Die Führung beginnt an den Weberhäusern um 11 Uhr. Was geboten wird.

Margitta Schier bietet als „Plauener Hexe“ für den Samstag, 4. April, in Plauen eine historische Führung an. In Zusammenarbeit mit der Tourist-Information führt sie Neugierige durch das historische Stadtquartier am Mühlgraben, teilt die Stadtverwaltung mit. Treff und Start ist um 11 Uhr an den Weberhäusern an der Bleichstraße. Die... Margitta Schier bietet als „Plauener Hexe“ für den Samstag, 4. April, in Plauen eine historische Führung an. In Zusammenarbeit mit der Tourist-Information führt sie Neugierige durch das historische Stadtquartier am Mühlgraben, teilt die Stadtverwaltung mit. Treff und Start ist um 11 Uhr an den Weberhäusern an der Bleichstraße. Die...