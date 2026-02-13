MENÜ
In den wildromantischen Weberhäusern kann man früheren Lebensweisen nachspüren.
In den wildromantischen Weberhäusern kann man früheren Lebensweisen nachspüren. Bild: Sabine Schott/Archiv
Plauen
Saisonstart für Hexenführungen in Plauen
Von Lutz Kirchner
Geschichte und Legenden vereint in einer Führung zu den Weberhäusern. Die Faszination des Mittelalters ist zu erleben. Was erzählt Margitta Schier?

Die Plauener Tourist-Information bietet gemeinsam mit der „Plauener Hexe“, Margitta Schier, ab Sonntag, 15. Februar, wieder Hexenführungen in den Weberhäusern an. Start für die erste Führung ist 11 Uhr am Treffpunkt bei den Weberhäusern. Die Führung dauert eine Stunde und gibt Einblicke in das mittelalterliche Leben im Quartier am...
