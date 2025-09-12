Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Für Behördengänge weiter fahren: Diese Standesämter im Vogtland wachsen zusammen

Das Weischlitzer Rathaus – ein eigenes Standesamt gibt es ab 2026 aber nicht mehr. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Für Behördengänge weiter fahren: Diese Standesämter im Vogtland wachsen zusammen
Von Jakob Nützler
Ab 1. Januar 2026 bilden Plauen und Weischlitz einen gemeinsamen Standesamtsbezirk. Wofür das Standesamt-Gebäude in Weischlitz aber noch genutzt wird.

Es ist offiziell, zwei Standesämter im Vogtland arbeiten ab 2026 zusammen: Plauen und Weischlitz. Nach dem Gemeinderat in Weischlitz hat nun auch der Plauener Stadtrat dem Zusammenschluss zugestimmt. Ab 1. Januar 2026 wird ein einheitlicher Standesamtsbezirk eingerichtet, bestätigt die Stadt Plauen. Das bisherige Standesamt Weischlitz wird zum...
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:45 Uhr
2 min.
Thyssenkrupp: Indischer Konzern will Stahlsparte kaufen
Thyssenkrupp will ein Kaufangebot des indischen Stahlherstellers Jindal Steel für die Stahlsparte intensiv prüfen. (Archivbild)
Thyssenkrupp-Chef López hatte am Dienstag eine Neuigkeit für den Aufsichtsrat: Der indische Konzern Jindal Steel will die Stahlsparte kaufen. Thyssenkrupp will das Angebot jetzt intensiv prüfen.
21.08.2025
3 min.
Weischlitzer haben bald längere Wege zum Standesamt: Warum sie ab 1. Januar nach Plauen pendeln müssen
Nadja Friedländer-Schmidt ist Fachbereichsleiterin Bürgerservice im Plauener Rathaus.
Beurkundungen, Namensangelegenheiten, Bearbeitung von Kirchenaustritten: Das war bisher im Weischlitzer Standesamt möglich. Doch ab 1. Januar 2026 gibt es eine wichtige Änderung.
Nancy Dietrich
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
14:47 Uhr
2 min.
Fehlverhalten in drei Fällen: Hohe Geldstrafe für Dynamo
Dynamo Dresden muss für das Fehlverhalten einiger Anhänger zahlen
Einige Anhänger von Dynamo Dresden zündeln und zerstören in Rostock. Der Verein muss nun für das gewalttätige Verhalten aufkommen.
