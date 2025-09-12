Für Behördengänge weiter fahren: Diese Standesämter im Vogtland wachsen zusammen

Ab 1. Januar 2026 bilden Plauen und Weischlitz einen gemeinsamen Standesamtsbezirk. Wofür das Standesamt-Gebäude in Weischlitz aber noch genutzt wird.

Es ist offiziell, zwei Standesämter im Vogtland arbeiten ab 2026 zusammen: Plauen und Weischlitz. Nach dem Gemeinderat in Weischlitz hat nun auch der Plauener Stadtrat dem Zusammenschluss zugestimmt. Ab 1. Januar 2026 wird ein einheitlicher Standesamtsbezirk eingerichtet, bestätigt die Stadt Plauen. Das bisherige Standesamt Weischlitz wird zum...