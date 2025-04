Für Wanderer, Pilger und Radfahrer: Diese frühere Schule im Vogtland ist jetzt eine Herberge

Innerhalb eines Jahres setzten engagierte Menschen in Altensalz eine Idee in die Realität um. Was alles in der „Alten Schule" geplant ist.

Im Mai soll eine neue Herberge im Obergeschoss der alten Schule in Altensalz öffnen. Es handelt sich dabei um keine gewöhnliche Herberge. „Es entsteht eine kleine Zweizimmerwohnung, die Menschen auf der Suche nach geistlicher Stärkung für eine kurze Zeit, wir denken da an maximal zwei Wochen, mieten können. Das können Menschen sein, die...