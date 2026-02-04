In Altensalz gibt es jetzt auch ein Büchercafé: Ein Ort der Begegnung und des Austauschs

Am Sonntag öffnet in Altensalz das neue Büchercafé. Die Alte Schule wird nun zum Treffpunkt auch für Literaturfreunde. Was darauf wartet, entdeckt zu werden.

Am Sonntag öffnet in Altensalz ab 15 Uhr in der Alten Schule zum ersten Mal das Büchercafé. Ein kleiner Raum mit Regal, Bücherschrank, einem Sofa und Schaukelstühlen empfängt die Besucher. Das im Moment noch übersichtliche Sortiment an Büchern stammt aus Spenden von Gemeindemitgliedern, die zum Teil auch wertvolle Exemplare zu Verfügung...