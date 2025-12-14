Galerie e.o.plauen zeigt Entwürfe fürs „Weihnachtstipfl“ 2026

Plauen
Schon seit einigen Jahren können Plauener das Motiv für die Weihnachtsmarkt-Tasse selbst gestalten. Eine Auswahl aktueller Ideen sind jetzt im Erich-Ohser-Haus zu sehen.
Welches Motiv soll die Plauener Weihnachtsmarkt-Tasse 2026 zieren? Dazu läuft in diesen Tagen eine große Abstimmung in Plauen. Wie schon in den Jahren zuvor, konnten kreative Vogtländer vorab ihre Ideen einreichen. 38 Vorschläge gingen ein – und die sind nun bis 18. Januar in der letzten Kabinettausstellung des Jahres in der Galerie...
