Galerie in Plauen verlangt weniger Eintrittsgeld während Umbauarbeiten

Das Ausstellungshaus e. o. plauen erhält moderne Beleuchtung. Die Arbeiten führen zu Beeinträchtigungen für Besucher.

Die Galerie e. o. plauen an der Nobelstraße in Plauen hat mitgeteilt, dass ab Montag, dem 8. Dezember, das Beleuchtungssystem modernisiert wird. Besucher müssen daher während dieser Zeit mit Einschränkungen bei der Ausstellung „Drawn to be wild – Tierdarstellungen von Erich Ohser“ rechnen. Die Arbeiten sollen die Präsentation der...