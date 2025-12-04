Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Galerie in Plauen verlangt weniger Eintrittsgeld während Umbauarbeiten

Das Bild entstand bei der Eröffnung der Schau „Drawn to be wild“.
Das Bild entstand bei der Eröffnung der Schau „Drawn to be wild“. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Das Bild entstand bei der Eröffnung der Schau „Drawn to be wild“.
Das Bild entstand bei der Eröffnung der Schau „Drawn to be wild“. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Galerie in Plauen verlangt weniger Eintrittsgeld während Umbauarbeiten
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Ausstellungshaus e. o. plauen erhält moderne Beleuchtung. Die Arbeiten führen zu Beeinträchtigungen für Besucher.

Die Galerie e. o. plauen an der Nobelstraße in Plauen hat mitgeteilt, dass ab Montag, dem 8. Dezember, das Beleuchtungssystem modernisiert wird. Besucher müssen daher während dieser Zeit mit Einschränkungen bei der Ausstellung „Drawn to be wild – Tierdarstellungen von Erich Ohser“ rechnen. Die Arbeiten sollen die Präsentation der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
2 min.
Merz will "Kanzlermehrheit" bei Renten-Abstimmung
Merz zeigt sich zuversichtlich für die Abstimmung am Freitag.
Eigentlich müssten 284 Stimmen für die eigene Mehrheit der Koalition bei der Renten-Abstimmung reichen. Der Kanzler legt die Latte nun aber ein ganzes Stück höher.
11:15 Uhr
1 min.
Plauener Galerie startet Veranstaltungsreihe mit Werken von Erich Ohser und Marigard Bantzer
Der Zeichner und Karikaturist Erich Ohser an seinem Schreibtisch.
Die neue Veranstaltungsreihe wendet sich an Familien mit Kindern. Was geboten wird.
Lutz Kirchner
05.12.2025
5 min.
Jubeln im Akkord: Zwei 1Live-Kronen für Zartmann und Ikkimel
Er glaubt es selbst kaum: Sänger Zartmann hat gleich zwei Kronen gewonnen.
Für ihre Fans sind Zartmann und Nina Chuba die diesjährigen Majestäten der deutschen Musikwelt. Bei der 1Live-Krone-Verleihung 2025 gab es noch mehr strahlende Gewinner - und Raum für ernste Töne.
Florentine Dame, dpa
03.11.2025
1 min.
Kunstgespräch mit Plauener Falkner Hans-Peter Herrmann: Wie der Zeichner Erich Ohser Vögel darstellte
Falkner Hans-Peter Herrmann, hier mit Schleiereule Barney, kennt sich bestens mit Vögeln aus.
Im Rahmen der Schau mit Tierzeichnungen von e.o.plauen steht am Dienstag Federvieh im Mittelpunkt. Damit kennt sich ein beliebter Falkner aus.
Sabine Schott
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
13:08 Uhr
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel