Gaststätte Barthmühle öffnet nach langer Schließung zu Himmelfahrt wieder die Türen: „Es hat mich Überwindung gekostet, hier noch einmal etwas loszutreten“

Vor knapp zwei Jahren ist die Zeit in dem vogtländischen Traditionsgasthaus stehen geblieben. Nach einigen Rückschlägen will der Eigentümer das Objekt nun wiederbeleben. Was genau geplant ist.

An Nachfragen mangelt es schon jetzt nicht, sagt Klaus Kaufmann. Das Banner, das er quer über den kleinen Parkplatz neben dem einstigen Gasthaus Barthmühle gespannt hat, und der Aushang im Schaukasten sind nicht unbemerkt geblieben. Darauf kündigt er die Öffnung des Biergartens zum Feiertag Christi Himmelfahrt am 29. Mai an. „Alle, die... An Nachfragen mangelt es schon jetzt nicht, sagt Klaus Kaufmann. Das Banner, das er quer über den kleinen Parkplatz neben dem einstigen Gasthaus Barthmühle gespannt hat, und der Aushang im Schaukasten sind nicht unbemerkt geblieben. Darauf kündigt er die Öffnung des Biergartens zum Feiertag Christi Himmelfahrt am 29. Mai an. „Alle, die...