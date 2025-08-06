Gedenken an Atombomben-Abwurf und Friedensappell im Vogtland: „Wir in Plauen wissen, was Krieg und die Auswirkungen bedeuten“

Plauen
Die Friedensaktion Plauen-Vogtland bat zur Gedenkveranstaltung in Erinnerung an die Atombomben-Abwürfe vor 80 Jahren an das Wende-Denkmal. Oberbürgermeister Steffen Zenner sprach ein Grußwort. Was er zu sagen hatte.
Etwas mehr als 70 Teilnehmer zählte am Mittwochabend in Plauen eine Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die verheerenden Atombomben-Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki vor 80 Jahren. Aufgerufen zu der Versammlung am Wende-Denkmal hatte die Friedensaktion Plauen-Vogtland, ein überparteiliches Bündnis, das sich für die Rückkehr zur...
