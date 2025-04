Gedenktafel an Synagoge in Plauen gestohlen: Polizei mit neuer Erkenntnis

Die Gedenktafel an die Synagoge in Plauen war Montagmorgen aus der Mauer an der Engelstraße herausgebrochen worden. Es gibt neue Erkenntnisse.

Eine Gedenktafel aus Bronze, die an die 1938 zerstörte Synagoge in Plauen erinnert, war Montagmorgen aus der Mauer an der Engelstraße herausgebrochen worden. In der Folge ermittelte der Staatsschutz. Polizeisprecherin Christina Friedrich teilte am Mittwoch auf Anfrage mit, dass die Polizei inzwischen nicht mehr von einem politisch motivierten...