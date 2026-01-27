MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Neue Gedenktafel erinnert an frühere Plauener Synagoge: „Es ist ein trauriger, aber auch ein schöner Anlass“

Liane Kümmerl und Peter Luban vor der Gedenktafel für die einstige Synagoge in Plauen.
Liane Kümmerl und Peter Luban vor der Gedenktafel für die einstige Synagoge in Plauen. Bild: Ellen Liebner
Die neue Gedenktafel am Standort der früheren Synagoge in Plauen.
Die neue Gedenktafel am Standort der früheren Synagoge in Plauen. Bild: Ellen Liebner
Stefan Filter, Pastor der Adventgemeinde, im April vor der Mauer, an der Diebe den Gedenkstein der Synagoge herausgebrochen hatten.
Stefan Filter, Pastor der Adventgemeinde, im April vor der Mauer, an der Diebe den Gedenkstein der Synagoge herausgebrochen hatten. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Liane Kümmerl und Peter Luban vor der Gedenktafel für die einstige Synagoge in Plauen.
Liane Kümmerl und Peter Luban vor der Gedenktafel für die einstige Synagoge in Plauen. Bild: Ellen Liebner
Die neue Gedenktafel am Standort der früheren Synagoge in Plauen.
Die neue Gedenktafel am Standort der früheren Synagoge in Plauen. Bild: Ellen Liebner
Stefan Filter, Pastor der Adventgemeinde, im April vor der Mauer, an der Diebe den Gedenkstein der Synagoge herausgebrochen hatten.
Stefan Filter, Pastor der Adventgemeinde, im April vor der Mauer, an der Diebe den Gedenkstein der Synagoge herausgebrochen hatten. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Neue Gedenktafel erinnert an frühere Plauener Synagoge: „Es ist ein trauriger, aber auch ein schöner Anlass“
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im April war die Gedenktafel für das einstige jüdische Gotteshaus aus der Verankerung gerissen und zerstört worden. Jetzt wurde die neue Tafel eingeweiht – am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.

Jetzt füllt sie wieder ihren Platz, die neue „alte“ Gedenktafel am Ort der einstigen Synagoge in Plauen. Der Zeitpunkt ihrer Einweihung ist passend gewählt, am 27. Januar, dem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
28.01.2026
3 min.
DIW erwartet Wende am Bau – Hoffnung für Wohnungssuchende
Arbeiter auf der Baustelle: Die Branche dürfte 2026 nach Jahren der Krise wieder wachsen (Archivbild)
Höhere Zinsen, gestiegene Kosten: Bauherren haben schwierige Zeiten hinter sich. Nun soll es am Bau wieder aufwärtsgehen, dank Milliarden-Staatsausgaben. Wirtschaftsforscher sehen aber ein Risiko.
10.11.2025
4 min.
Vor 87 Jahren zerstörten die Nazis die Plauener Synagoge - Stadtgesellschaft erinnerte jetzt an die Reichspogromnacht
Plauener Schüler legten an der ehemaligen Synagoge zur Erinnerung an die Pogromnacht vor 87 Jahren Blumen nieder.
Dort, wo es heute nur noch einen Mauerrest gibt, verkündeten Vertreter jüdischer Gemeinden Grußworte, auch ein Rabbi aus den USA. Am Ende der Kranzniederlegung war ein besonderer Popsong zu hören.
Sabine Schott
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
28.10.2025
3 min.
Nach Diebstahl der bronzenen Synagogen-Gedenktafel: Warum kriminelle Buntmetallsammler bald das Interesse an Plauen verlieren dürften
Stefan Filter, Pastor der Adventgemeinde, vor der Mauer, an der Diebe die Gedenktafel der Synagoge herausgebrochen haben.
Der Schaden ist immens: Rund 11.000 Euro kostet die Neuanfertigung der Gedenktafel. Was künftig tun, um solche Diebstähle zu verhindern? Stadträte unterbreiteten jetzt eine Idee.
Bernd Jubelt
28.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 28.01.2026
 4 Bilder
Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.
Mehr Artikel