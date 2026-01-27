Neue Gedenktafel erinnert an frühere Plauener Synagoge: „Es ist ein trauriger, aber auch ein schöner Anlass“

Im April war die Gedenktafel für das einstige jüdische Gotteshaus aus der Verankerung gerissen und zerstört worden. Jetzt wurde die neue Tafel eingeweiht – am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.

Jetzt füllt sie wieder ihren Platz, die neue „alte" Gedenktafel am Ort der einstigen Synagoge in Plauen. Der Zeitpunkt ihrer Einweihung ist passend gewählt, am 27. Januar, dem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.