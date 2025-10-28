Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Nach Diebstahl der bronzenen Synagogen-Gedenktafel: Warum kriminelle Buntmetallsammler bald das Interesse an Plauen verlieren dürften

Stefan Filter, Pastor der Adventgemeinde, vor der Mauer, an der Diebe die Gedenktafel der Synagoge herausgebrochen haben.
Stefan Filter, Pastor der Adventgemeinde, vor der Mauer, an der Diebe die Gedenktafel der Synagoge herausgebrochen haben. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Nach Diebstahl der bronzenen Synagogen-Gedenktafel: Warum kriminelle Buntmetallsammler bald das Interesse an Plauen verlieren dürften
Von Bernd Jubelt
Der Schaden ist immens: Rund 11.000 Euro kostet die Neuanfertigung der Gedenktafel. Was künftig tun, um solche Diebstähle zu verhindern? Stadträte unterbreiteten jetzt eine Idee.

Ein Dreivierteljahr nach dem Diebstahl der Gedenktafel für die Plauener Synagoge an der Engelstraße soll eine neue Tafel an die Ereignisse in der Pogromnacht im Jahre 1938 erinnern. Künstler Peter Luban, der mit der Neuanfertigung der Erinnerungstafel beauftragt wurde, will spätestens im Januar die Arbeiten abschließen. Kerstin Karch,...
