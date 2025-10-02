Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Gedenktafel für den „Retter der Friedlichen Revolution“ in Plauen: Oberbürgermeister kann sein Wort nicht halten

Im Dezember vorigen Jahres gab OB Steffen Zenner Brigitte Küttler ein Versprechen.
Plauen
Gedenktafel für den „Retter der Friedlichen Revolution“ in Plauen: Oberbürgermeister kann sein Wort nicht halten
Von Uwe Selbmann
Der Platz am Wendedenkmal in Plauen ist seit dem vergangenen Jahr nach Thomas Küttler benannt. Doch die versprochene Enthüllung einer Gedenktafel in einem größeren Rahmen lässt auf sich warten.

In wenigen Tagen jährt sich die Friedliche Revolution in Plauen zum 36. Mal. Mit den Ereignissen rund um den 7. Oktober 1989 in Plauen rückt auch wieder der Mann in den Blickpunkt, der mutig eine moderierende Rolle übernahm, als die demonstrierenden Massen in Richtung Rathaus drängten. Heute wird er dafür als „Retter der Friedlichen...
