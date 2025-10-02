Gedenktafel für den „Retter der Friedlichen Revolution“ in Plauen: Oberbürgermeister kann sein Wort nicht halten

Der Platz am Wendedenkmal in Plauen ist seit dem vergangenen Jahr nach Thomas Küttler benannt. Doch die versprochene Enthüllung einer Gedenktafel in einem größeren Rahmen lässt auf sich warten.

