Regionale Nachrichten und News
  • Geflügelpest breitet sich in Deutschland aus: So ist die Lage im Vogtlandkreis

Noch gibt es im Vogtlandkreis keine Stallpflicht für Geflügel. Bild: Jens Büttner/dpa
Noch gibt es im Vogtlandkreis keine Stallpflicht für Geflügel. Bild: Jens Büttner/dpa
Plauen
Geflügelpest breitet sich in Deutschland aus: So ist die Lage im Vogtlandkreis
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Deutschlandweit gibt es immer mehr Fälle von Vogelgrippe. Auch der Landkreis Greiz ist betroffen. Was bedeutet das fürs Vogtland?

Der Vogtlandkreis ist bislang nicht von der Vogelgrippe betroffen. Die Leiterin des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes, Dr. Anne Schilder, hat am Dienstag aber an alle Geflügelhalter im Landkreis appelliert, ihre Tiere bestmöglich zu schützen. Die Lage im Vogtland werde fortlaufend und aufmerksam beobachtet. In Sachsen gebe es...
