Geflügelpest breitet sich in Deutschland aus: So ist die Lage im Vogtlandkreis

Deutschlandweit gibt es immer mehr Fälle von Vogelgrippe. Auch der Landkreis Greiz ist betroffen. Was bedeutet das fürs Vogtland?

Der Vogtlandkreis ist bislang nicht von der Vogelgrippe betroffen. Die Leiterin des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes, Dr. Anne Schilder, hat am Dienstag aber an alle Geflügelhalter im Landkreis appelliert, ihre Tiere bestmöglich zu schützen. Die Lage im Vogtland werde fortlaufend und aufmerksam beobachtet. In Sachsen gebe es... Der Vogtlandkreis ist bislang nicht von der Vogelgrippe betroffen. Die Leiterin des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes, Dr. Anne Schilder, hat am Dienstag aber an alle Geflügelhalter im Landkreis appelliert, ihre Tiere bestmöglich zu schützen. Die Lage im Vogtland werde fortlaufend und aufmerksam beobachtet. In Sachsen gebe es...