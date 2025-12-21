MENÜ
  • Vogtland
  • Plauen
  • Geisterfahrer auf A 72 im Vogtland sorgt für Schockmoment: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Sonntag befuhr ein Geisterfahrer die A 72 bei Pirk.
In der Nacht zum Sonntag befuhr ein Geisterfahrer die A 72 bei Pirk. Bild: Jan Woitas/dpa
Plauen
Geisterfahrer auf A 72 im Vogtland sorgt für Schockmoment: Polizei sucht Zeugen
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Sonntag als Geisterfahrer auf der A 72 unterwegs gewesen. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Unfall.

Mehrere Zeugen haben in der Nacht zu Sonntag gegen 2.15 Uhr beobachtet, wie ein dunkler Pkw die A 72 als Geisterfahrer zwischen dem Dreieck Hochfranken und der Anschlussstelle Pirk befuhr. Der Wagen war laut Polizei auf der Fahrbahn in Richtung Leipzig unterwegs, fuhr allerdings nach Hof. Es soll sich um einen SUV oder Kombi gehandelt haben....
