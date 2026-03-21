Gelbe Simse in Plauen aus Parkbucht gestohlen

Plauen
Moped-Diebstahl an der Bertolt-Brecht-Straße. Die Polizei setzt bei der Tätersuche auf Hinweise.
Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Moped-Diebstahl, der sich am Freitag in Plauen ereignet hat. Dort war am Freitagmittag ein gelbes S 51 aus einer Parkbucht an der Bertolt-Brecht-Straße entwendet worden – samt gültigem Versicherungskennzeichen der Simson, WHG 398. Von dem Täter beziehungsweise den Tätern fehlt bisher jede Spur....
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