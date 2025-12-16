Gemeinde im Vogtland kämpft mit Gewerbesteuer-Schwund: Knappe Kassen bedrohen Investitionspläne

Mit dem Beschluss eines Doppelhaushaltes hat die Gemeinde Neuensalz die Weichen für die nächsten zwei Jahre gestellt. Welche Investitionen noch möglich sein sollen und wie Neuensalz in die Zukunft blickt.

Den allgemeinen Einbruch der Gewerbesteuer bekommt auch die Gemeinde Neuensalz zu spüren. Am Jahresende fehlen ihr deshalb rund 650.000 Euro in der Gemeindekasse. Nur 56 Prozent, das sind rund 643.000 Euro, der für dieses Jahr geplanten Gewerbesteuern werden die Betriebe am Ende des Jahres gezahlt haben.