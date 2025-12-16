MENÜ
Immer stärker rechnen müssen die Gemeinden im Vogtland mit ihrem Geld.
Immer stärker rechnen müssen die Gemeinden im Vogtland mit ihrem Geld. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Carmen Künzel bleibt auch in der Krise optimistisch.
Carmen Künzel bleibt auch in der Krise optimistisch. Bild: Silvia Kölbel
Die Neuensalzer Feuerwehr bekommt ein neues Fahrzeug.
Die Neuensalzer Feuerwehr bekommt ein neues Fahrzeug. Bild: Silvia Kölbel
Auch im Bauhof möchte die Gemeinde in die technische Ausstattung investieren.
Auch im Bauhof möchte die Gemeinde in die technische Ausstattung investieren. Bild: Silvia Kölbel
Plauen
Gemeinde im Vogtland kämpft mit Gewerbesteuer-Schwund: Knappe Kassen bedrohen Investitionspläne
Von Silvia Kölbel
Mit dem Beschluss eines Doppelhaushaltes hat die Gemeinde Neuensalz die Weichen für die nächsten zwei Jahre gestellt. Welche Investitionen noch möglich sein sollen und wie Neuensalz in die Zukunft blickt.

Den allgemeinen Einbruch der Gewerbesteuer bekommt auch die Gemeinde Neuensalz zu spüren. Am Jahresende fehlen ihr deshalb rund 650.000 Euro in der Gemeindekasse. Nur 56 Prozent, das sind rund 643.000 Euro, der für dieses Jahr geplanten Gewerbesteuern werden die Betriebe am Ende des Jahres gezahlt haben.
