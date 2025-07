Gemeinde Rosenbach in schwieriger Finanzlage: Spielraum für Investitionen sehr begrenzt

Den Haushaltsplan für dieses Jahr hat die Gemeinde Rosenbach jetzt beschlossen. Welche Vorhaben realisiert werden sollen.

Viele Kommunen hierzulande haben es nicht leicht, einen Haushalt aufzustellen. Oft kommt noch der Bevölkerungsrückgang hinzu. So auch in der Gemeinde Rosenbach. „Wir haben die 4000-er Marke leider unterschritten“, erklärte Heiko Winkler, Kämmerer in der Gemeindeverwaltung, mit Blick auf die Einwohnerentwicklung. 3994 Einwohner zählt...