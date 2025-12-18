MENÜ
  • Gemeinderat Theuma sagt Ja zu Spenden: Kindereinrichtungen erhalten mehr als 1500 Euro

Allein für den Hort im Grundschulgebäude gingen 1000 Euro an Spenden ein. Bild: Sylvia Dienel/Archiv
Allein für den Hort im Grundschulgebäude gingen 1000 Euro an Spenden ein. Bild: Sylvia Dienel/Archiv
Plauen
Gemeinderat Theuma sagt Ja zu Spenden: Kindereinrichtungen erhalten mehr als 1500 Euro
Von Sylvia Dienel
Über 1500 Euro hat die Theumaer Verwaltung in den beiden letzten Monaten des Jahres erreicht. Bestimmt sind sie für Kindereinrichtungen.

Einigkeit hat bei zwei Beschlüssen zur letzten Gemeinderatssitzung des Jahres in Theuma geherrscht. Insgesamt 1509 Euro Geld- und Sachspenden gingen in den letzten beiden Monaten des Jahres bei der Ortsverwaltung ein. Jetzt dürfen sie von Bürgermeister Uwe Riedel angenommen und weitergeleitet werden. Davon profitieren sollen ausschließlich...
