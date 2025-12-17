MENÜ
Am Mittwoch ist die Falkensteiner Landstraße im Plauener Ortsteil Großfriesen wieder für den Verkehr freigegeben worden. Bild: Ellen Liebner
Am Mittwoch ist die Falkensteiner Landstraße im Plauener Ortsteil Großfriesen wieder für den Verkehr freigegeben worden. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Gemischte Reaktionen auf neue Straße im Plauener Osten
Von Swen Uhlig
Die Debatte um den Neubau eines Teilstücks der Falkensteiner Landstraße entzündete sich vor allem an einer Frage. Mittlerweile sind die Arbeiten beendet – und das Echo fällt unterschiedlich aus.

Für knapp eine Million Euro hat die Stadt Plauen seit Sommer einen reichlich 200 Meter langen Abschnitt der Ortsdurchfahrt von Großfriesen sanieren lassen. Die Fahrbahndecke wurde abgefräst und erneuert, vor allem aber wurde auf dem Teilstück ein durchgehender Fußweg gebaut.
