Geparktes Auto in Pöhl beschädigt - Verursacher weg

Der Schaden am Blech beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag, 3. Februar, zwischen 7 und 14.45 Uhr im Pöhler Ortsteil Jocketa ereignet hat. Ein 35-jähriger Autofahrer hatte sein schwarzes Fahrzeug, einen Wagen vom Typ Cupra Formentor, am Morgen auf einem Parkplatz an der Bergstraße abgestellt. Als er nachmittags zu der Stelle zurückkehrte,...