Geplanter Solarpark nahe Plauen: Stadträte sprechen von Vertrauensbruch

Nach der faktischen Ablehnung aus dem Landratsamt und der überraschenden Reaktion des potenziellen Investors folgt nun die Kritik aus dem Plauener Stadtrat.

Die geplante Agri-Solaranlage nahe dem Plauener Ortsteil Unterlosa sorgt weiter für Diskussionen. Vertreter des Stadtrates haben die Aussagen der potenziellen Investoren kritisiert, nichts vom Schutzstatus des Gebietes gewusst haben zu wollen. Ratsmitglied Lars Legath (BSW-Fraktion) teilte in einer Erklärung mit, dass man bereits in der...