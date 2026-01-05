MENÜ
  • Geplanter Solarpark nahe Plauen: Stadträte sprechen von Vertrauensbruch

Derartige Solarpanels auf landwirtschaftlich genutzten Flächen will ein Investor im Plauener Ortsteil Unterlosa. Ob das Projekt noch umgesetzt wird, ist allerdings fraglich.
Derartige Solarpanels auf landwirtschaftlich genutzten Flächen will ein Investor im Plauener Ortsteil Unterlosa. Ob das Projekt noch umgesetzt wird, ist allerdings fraglich.
Plauen
Geplanter Solarpark nahe Plauen: Stadträte sprechen von Vertrauensbruch
Redakteur
Von Swen Uhlig
Nach der faktischen Ablehnung aus dem Landratsamt und der überraschenden Reaktion des potenziellen Investors folgt nun die Kritik aus dem Plauener Stadtrat.

Die geplante Agri-Solaranlage nahe dem Plauener Ortsteil Unterlosa sorgt weiter für Diskussionen. Vertreter des Stadtrates haben die Aussagen der potenziellen Investoren kritisiert, nichts vom Schutzstatus des Gebietes gewusst haben zu wollen. Ratsmitglied Lars Legath (BSW-Fraktion) teilte in einer Erklärung mit, dass man bereits in der...
