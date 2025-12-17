Geplanter Solarpark in Plauen vor dem Scheitern

Investoren wollen im Süden von Plauen einen Solarpark auf einer Fläche so groß wie 95 Fußballfelder errichten. Nun kommt heraus: Das Vorhaben kann so, wie im Stadtrat vorgestellt, nicht umgesetzt werden.

Die Aufregung war groß nach der Juni-Sitzung des Plauener Stadtrats. Das Gremium hatte gerade mit einer Stimme Mehrheit entschieden, dass ein Investor mit Planungen für einen Solarpark nahe dem Ortsteil Unterlosa beginnen darf. Die Reaktionen aus Unterlosa ließen nicht lange auf sich warten. „So ein Irrsinn", hieß es da. Zügig wurde eine...