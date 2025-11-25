Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Umstrittener Solarpark nahe Plauen: „Für den Naturschutz wäre das eine Katastrophe“

Der Obere Mühlteich in Unterlosa ist ein Flächennaturdenkmal im Landschaftsschutzgebiet Taltitz-Unterlosaer Kuppenland. Rund um den Teich soll ein Solarpark entstehen.
Zur Diskussionsrunde in der Plauener Ranch zum Thema Solarpark Unterlosa hatte der Bürgerrat Vogtland eingeladen. Rund 40 Gäste kamen zu der Veranstaltung.
Auf den rot markierten Flächen könnten Solarpanels in zwei bis vier Meter Höhe installiert werden, wenn das Projekt umgesetzt wird.
Plauen
Umstrittener Solarpark nahe Plauen: „Für den Naturschutz wäre das eine Katastrophe“
Von Swen Uhlig
Im Süden von Plauen soll auf einer 67 Hektar großen Fläche eine Agri-PV-Anlage entstehen. Die Initiatoren wollen Stromerzeugung und Landwirtschaft kombinieren. Nicht nur Anwohner sind strikt dagegen.

Seit der Abstimmung im Sommer ist das Thema Agri-PV im Plauener Ortsteil Unterlosa allgegenwärtig. Ende Juni hatte der Stadtrat mit einer Mehrheit von einer Stimme dafür votiert, dass Investoren mit der Planung für die Errichtung eines Solarparks beginnen können. Die dafür beanspruchte Fläche beträgt 67 Hektar, was einem Areal so groß wie...
