Umstrittener Solarpark nahe Plauen: „Für den Naturschutz wäre das eine Katastrophe“

Im Süden von Plauen soll auf einer 67 Hektar großen Fläche eine Agri-PV-Anlage entstehen. Die Initiatoren wollen Stromerzeugung und Landwirtschaft kombinieren. Nicht nur Anwohner sind strikt dagegen.

Seit der Abstimmung im Sommer ist das Thema Agri-PV im Plauener Ortsteil Unterlosa allgegenwärtig. Ende Juni hatte der Stadtrat mit einer Mehrheit von einer Stimme dafür votiert, dass Investoren mit der Planung für die Errichtung eines Solarparks beginnen können. Die dafür beanspruchte Fläche beträgt 67 Hektar, was einem Areal so groß wie...