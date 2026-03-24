Geschichte des Deutschen Ordens im Vogtland: Große Forschungslücke

Eine Tagung zum Deutschen Orden hat es jetzt in Plauen gegeben. Mit dabei war auch ein echter Ehrenritter.

Eine internationale Tagung zur Erforschung der Geschichte des um 1190 gegründeten Deutschen Ordens hat es jüngst in Plauen gegeben. Das dreitägige Zusammentreffen stand unter dem Titel „Die Balleien des Deutschen Ordens im Heiligen Römischen Reich bis zur Frühen Neuzeit“. Rund 40 Teilnehmer nahmen an der Tagung teil. „Das sind... Eine internationale Tagung zur Erforschung der Geschichte des um 1190 gegründeten Deutschen Ordens hat es jüngst in Plauen gegeben. Das dreitägige Zusammentreffen stand unter dem Titel „Die Balleien des Deutschen Ordens im Heiligen Römischen Reich bis zur Frühen Neuzeit“. Rund 40 Teilnehmer nahmen an der Tagung teil. „Das sind...