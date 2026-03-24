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Am heutigen Komturhof befand sich einst eine lokale Niederlassung des Deutschen Ordens.
Am heutigen Komturhof befand sich einst eine lokale Niederlassung des Deutschen Ordens. Foto: Ellen Liebner
Am heutigen Komturhof befand sich einst eine lokale Niederlassung des Deutschen Ordens.
Am heutigen Komturhof befand sich einst eine lokale Niederlassung des Deutschen Ordens. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Geschichte des Deutschen Ordens im Vogtland: Große Forschungslücke
Von Peter Albrecht
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Eine Tagung zum Deutschen Orden hat es jetzt in Plauen gegeben. Mit dabei war auch ein echter Ehrenritter.

Eine internationale Tagung zur Erforschung der Geschichte des um 1190 gegründeten Deutschen Ordens hat es jüngst in Plauen gegeben. Das dreitägige Zusammentreffen stand unter dem Titel „Die Balleien des Deutschen Ordens im Heiligen Römischen Reich bis zur Frühen Neuzeit“. Rund 40 Teilnehmer nahmen an der Tagung teil. „Das sind...
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