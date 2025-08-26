Gleich drei Ausstellungen würdigen vogtländischen Maler: „Manfred Feiler ist sein Leben lang seiner Heimatstadt treu geblieben“

Plauen
Vor 100 Jahren ist Manfred Feiler in Plauen geboren worden. 2020 starb der Kunstmaler. Im Rathaus ist jetzt die Kopie eines ganz besonderen Bildes zu sehen.
Am 22. August 1925 erblickte Manfred Feiler in Plauen das Licht der Welt. Mit diesem Licht, mit Farben, Pinseln, Spachteln und seinem künstlerischen Vermögen hat er Bilder geschaffen, die weit über die Region hinaus bekannt geworden sind – bis über den großen Teich. Bis nach Amerika wurden und werden seine Arbeiten geschätzt. Zu dieser...
