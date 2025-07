Globus-Markt in Weischlitz will Selbstbedienungskassen fast verdoppeln: „Viele unterstellen uns Personalabbau“

Vielerorts im Vogtland gibt es inzwischen Kassen zum Selbstscannen. Doch wie werden die Geräte angenommen? Die „Freie Presse“ hat bei den Unternehmen nachgefragt. Eines kündigt bereits den nächsten Schritt an.

„Das geht raus an meine SB-Kassen-Lover“, so singt es die Chemnitzer Band Blond im Refrain eines Songs auf ihrem neuen Album. Passt zum Zeitgeist. Die Selbstbedienungskassen werden immer beliebter. Auch im Vogtland sind die Kassen zum Selbstscannen häufiger zu finden. In manchen Geschäften wie dem Toom-Baumarkt im Einkaufszentrum Plauen-Park...