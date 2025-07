Globusmarkt-Eingangstür mit Auto aufgebrochen - Schwerer Einbruch in Juweliergeschäft im Vogtland

In der Nacht zu Montag ist ein Auto in den Globusmarkt in Weischlitz gefahren. Was passiert ist und wie die Marktleiterin den Wochenstart erlebte.

Für die Marktleiterin des Globus in Weischlitz, Kitty Fischer, ist es eine kurze Nacht gewesen. Gegen drei Uhr in der Nacht wurde die Polizei zu einem Einbruch in den Globus-Markt an der Taltitzer Straße gerufen. Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizeidirektion Zwickau fuhren die Täter mit einem Pkw gegen eine Eingangstür. Nach den Worten...